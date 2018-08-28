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ABD Dışişleri Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili olarak, bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu ve bu füze sistemlerinin alınmasının kendilerini endişelendirdiğini" ifadeleri kullandı.

28 Ağustos 2018 Salı 19:59
ABD Dışişleri Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Münbiç dahil birçok konuda yakın çalıştıklarını ve bu şehirdeki ortak devriyelerin yakında başlayacağından emin olduğunu söyledi. Mattis S-400'lerle ilgili olarak da "Bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu" ve "Bu füze sistemlerinin alınmasının kendilerini endişelendirdiğini" ifadeleri kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mattis, Türkiye ile ilgili bir soruya verdiği cevapta Ankara ile birçok konuda yakın çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birçok konuda beraber çalışıyoruz. Türk Savunma Bakanı ile dün telefonda görüştüm. Çok samimi müzakerelerde bulunduk. Münbiç'teki durum da dahil önümüzdeki konular üzerinde çalışıyoruz. Eğitim ekipmanları Ankara'ya ulaştı. (Türk tarafı ile) Birlikte yapacağımız devriyeleri mümkün kılacak sürece yaklaşıyoruz. Yakında beraber bu devriyeleri gerçekleştireceğiz, bundan eminim. Bu tür konularda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

'KARAR TÜRKİYE'YE AİT'

Aynı toplantıda Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma füze sistemlerini alıyor olmasıyla ilgili olarak da "Bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu" ve "Bu füze sistemlerinin alınmasının kendilerini endişelendirdiğini" ifade etti.

'YPG'NİN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇTİ'

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da ortak devriyelerin yakında başlaması için hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

Dunford, terör örgütü YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten ne zaman tamamen ayrılacaklarıyla ilgili bir soruya ise "YPG unsurlarının çok büyük bölümü Fırat'ın doğusuna geçti. Münbiç'te az sayıda YPG mensubu kaldı. Münbiç'te etnik kökeni ne olursa olsun Münbiçliler tarafından güvenliğin ve yönetimin sağlandığından emin olana kadar (ilgili kişileri) güvenlik kontrollerinden geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:59
  1. Ankara
  2. Jim Mattis
  3. joseph donford

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