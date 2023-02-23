ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Yunan gazeteciye provokasyon ayarı

Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamalar yapan gazeteciye net cevap verdi. Yunan liderler ve muhalefetle görüşen Blinken, Yunanistan'ın bu zor günlerde Türkiye'ye destek olduğunu kaydetti. Olumlu geçen görüşmeler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geliştiği ifade edildi. Yunan kanalı Mega'da gazeteci Niki Lymberakis'in sorularını yanıtlayan Blinken, Lymberakis'in "ABD genellikle her iki ülkedeki farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor. Ancak pek çok kişi tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasında eşit mesafeyi nasıl koruduğunuzu merak ediyor" sorusuna "Her iki tarafta da iyi niyet, iyi niyeti iyileştirme, uyuşmazlık yönetimi ve çözüm isteği olduğuna inanıyoruz" cevabını verdi.

KONUŞMAYA GEREK YOK

"Türkiye'de muhtabınızla bu konuyu görüştünüz ve böyle bir taahüt aldınız mı" sorusu üzerine tavrını sertleştiren Blinken, "Bak, bu konuda hakkında konuşmaya gerek yok. Durumu daha üretken bir şekilde yürütmek için - ki bu Yunanistan için de geçerli - kesinlikle bir ilgi ve iradenin olduğunu söyleyebilirim" sözlerine yer verdi.