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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Afganistan'ı görüştü
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki tahliye sürecini ve ülkedeki genel durumu ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:30:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda görüşen Blinken ile Stoltenberg, NATO ittifakının birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

İkili, Afganistan'daki son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alırken, halen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan devam eden tahliye operasyonunu ve sivillerin güvenli şekilde ülkeden çıkışları konusunu da değerlendirdi.

 

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