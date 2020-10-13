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Aktüel ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, "Hindistan-ABD Forumu"nda konuştu:
Aktüel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, "Hindistan-ABD Forumu"nda konuştu:

"Hint-Pasifik bölgesinde Hint çıkarlarını ilerletme yetisini nasıl güçlendireceğimizi keşfetmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 00:10:00 -
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, "Hindistan-ABD Forumu"nda konuştu:

YENİ DELHİ (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Washington'ın, Hindistan'ın çıkarlarını Hint-Pasifik bölgesinde ilerletmek istediğini belirtti.

Biegun, Yeni Delhi'de katıldığı "Hindistan-ABD Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

ABD'nin, Yeni Delhi'nin "güçlü ve gururlu stratejik özerklik geleneğini" değiştirmeden Hindistan'ı güçlendirmenin yollarını aradığını vurgulayan Biegun, şunları söyledi:

"Hindistan'ın güçlü ve gururlu bir stratejik özerklik geleneği var ve buna saygı duyuyoruz. Hindistan'ın geleneklerini değiştirmeye çalışmıyoruz. Bilakis, onları ve Hindistan’ın kendi egemenliğini ve demokrasisini savunma ve dahi Hint-Pasifik bölgesinde Hint çıkarlarını ilerletme yetisini nasıl güçlendireceğimizi keşfetmek istiyoruz."

Bu kapsamda Washington'ın, Hindistan ile istihbarat paylaşımını artırdığına işaret eden Biegun, "Ancak Hindistan’ın kendini savunma yeteneğini güçlendirmek ve ordularımız arasında birlikte çalışabilirliği teşvik etmek de dahil olmak üzere yapabileceğimiz daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Biegun, bölgede yükselen güç olarak Çin konusunda uyarıda bulunarak, "Tabii bu yönde ilerlerken, görmezden gelinen bir gerçek var: Çin." dedi.


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