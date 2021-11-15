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Dünya ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı
Dünya

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 80 bin kilo cephanenin Ukrayna'ya ulaştığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:34:00 -
ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

Açıklamada, ulaşan yardımın 60 milyon dolarlık ek yardımın dördüncü kısmı olduğu belirtildi, ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına dikkat çekildi.

ABD, bu sene Ukrayna'ya 250 milyon ve buna ek 60 milyon dolar uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

 

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