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ABD Deyrizor'u vurdu! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyrizor bölgesine hava saldırısı düzenledi. Meydana gelen olayda 15 sivil hayatını kaybetti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26
ABD Deyrizor'u vurdu! Çok sayıda ölü var

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un doğu kırsalındaki Keşme bölgesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 15 sivil yaşamını yitirdi.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun, Deyrizor ilinin doğu kırsalında DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ilçesiyle çevresindeki belde ve köylere düzenlediği saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaya devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları dün akşam saatlerinde Heccin'in doğusunda terör örgütü DAEŞ'in elinde tuttuğu Keşme bölgesindeki sivil yerleşimlere hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 15 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK-DAEŞ çatışmaları sürüyor

Kaynaklar, Heccin ilçe merkezinin kuzeyindeki Havvama Mahallesi'ne giren terör örgütü YPG/PKK ile DAEŞ'li teröristler arasında çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Cumartesi günü başlayan ilçe merkezindeki çatışmalarda, YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinde bulundukları noktadan ilerleyerek Heccin Hastanesinin yakınındaki pazar yerini ele geçirdi.

Koalisyon güçleri, DAEŞ'in ilçeden çıkarılması için YPG/PKK'ya kara ve hava desteği veriyor.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeyken, DAEŞ ise yüzde 3'lük kısımda varlık gösteriyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26
  1. DAEŞ
  2. ABD
  3. Deyrizor

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  • Mustafa Mustafa 16 dk önce
    Öldürdüğün sivillerin misli kadar askerini kaybedersin inşallah ey amarika
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