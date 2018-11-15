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ABD, Deyrizor'u vurdu! 17 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü DAEŞ kontrolünde bulunan bir köye düzenlediği hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:28
ABD, Deyrizor'u vurdu! 17 sivil öldü

Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalında terör örgütü DAEŞ'in işgalindeki Süse beldesine bağlı Elbubedran köyüne hava saldırısı yaptı.

Kaynaklar, saldırıda aynı aileden çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalında DAEŞ'in işgali altındaki Şiife belde merkezi ile Keşme bölgesine önceki gün düzenlediği hava saldırılarında ise en az 20 sivil yaşamını yitirmişti. Böylece son üç günde en az 37 sivil hava saldırıları sonucu öldü.

Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Halihazırda DAEŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile beldelere bağlı bazı köyleri elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DAEŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DAEŞ işgali altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:28
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Deyrizor
  4. DAEŞ
  5. hava saldırısı
  6. ölü ve yaralılar var

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