ABD Deyrizor’daki üslerini de boşaltıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararının ardından, Suriye’de bulunan ABD askerleri küçük gruplar halinde Irak’ta bulunan üslerine taşımaya devam ediyor. Açıklamanın ardından Türkiye-Suriye sınırında bulunan gözlem noktalarından çekilen ABD askerlerinden sonra, dün de 100’e yakın askeri aracın yüklü olduğu tır’lar Deyrizor bölgesindeki üslerinden önce Haseke’ye, daha sonra da Irak’a geçirildi.

ABD silahların büyük bölümünü götürüyor

ABD’nin birliklerini çekmeye başlaması, ABD’nin şemsiyesi altında işgal ettiği Suriye topraklarında varlığını sürdürme çabası içinde olan terör örgütü PKK/YPG’yi çılgına çevirdi. Terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin küçük gruplar halinde askerlerini çekmeye başlamasıyla kendisine kalkan olacak ülke aramaya devam ederken, ABD’nin kendisine verdiği silahları da bırakmak istemiyor. Ancak ABD askerleri bölgeye taşıdıkları savaş malzemelerinin büyük bir kısmını beraberinde götürme kararı aldığı öğrenildi. ABD, 19 Aralık’ta çekilme kararının açıklanmasının hemen ardından 20 Aralık’ta Türkiye-Suriye sınırında bulunan gözetleme kulelerinde bulunan askerlerini geri çekmiş, bir kısmını da Irak’ta bulunan üslerine göndermişti. ABD ilk olarak Suriye’nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK’ya gönderilen askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı üsteki depolarını boşaltarak Irak’a geçirmişti. Dün sabah saatlerinde ise ABD’nin askeri konvoyu içinde Hammer jipler ve cephanenin olduğu 100’e yakın tır ile Deyrezzor’un kuzeydoğusundan Haseke’ye doğru hareket ettiği gözlendi. Bu araçların Haseke üzerinden Irak’a geçeceği belirtilen tır’ların bir kısmının Irak’taki üslerde tutulacağı, bir kısmının da ABD’ye havayolu ile taşınacağı öğrenildi.