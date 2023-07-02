ABD devinden flaş adım! Dünya ekonomisinde beklentiler ters döndü! Hayal kırıklığı

ABD ekonomisi ilk çeyrekte daha önce tahmin edilenden daha fazla büyüdü ve daha yeni göstergeler, ekonomik dayanıklılığın devam ettiğini gösteriyor. Bu, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentilerini artırıyor.

Ülkede Ticaret Bakanlığı 29 Haziran'da üçüncü ilk çeyrek Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) tahmininde, yılın ilk üç ayında gayri safi yurt içi hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 arttığını söyledi.

Mayıs ayında açıklanan yüzde 1,3'lük tahminin yukarı yönlü revizyonu, dünyanın en büyük ekonomisinde tüketici harcamaları ve ihracattaki artışları yansıtıyor. Ekonomistler, ilk çeyrek GSYİH büyümesinin biraz artarak yüzde 1,4'e çıkmasını bekliyorlardı.

EKONOMİK DAYANIKLILIK KORUNDU

Son okuma, yüzde 2,6'lık dördüncü çeyrek büyümesine göre beklenenden daha ılımlı bir yavaşlama sunuyor ve ekonomik dayanıklılık korunmuş gibi görünüyor.

ABD'de geçen hafta yeni işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 20 ayın en büyük düşüşünü yaşarken, bu ayın diğer raporları Mayıs'ta beklenenden daha iyi istihdam artışı, perakende satışlar artışı ve konutta ani bir artış gösterdi.

Kalıcı işgücü piyasası gücü, ücretleri artırırken ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Aynı zamanda, bu enflasyonu artırmaya devam edecek ve büyük olasılıkla Fed'in Temmuz ayında yeniden faiz artırmasına neden olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇİN'İN EKONOMİK BUNALIMI DERİNLEŞİYOR

Çin ekonomisi, bu haftaki diğer cansız anketlerin ardından Haziran ayında fabrika faaliyetleri art arda üçüncü ayda daraldığı için sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

Bu, politika yapıcılar üzerinde, ilk çeyrekte başlangıçta güçlü bir COVID sonrası toparlanmanın ardından yatay seyreden dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümeyi destekleme baskısını artırıyor.

Hükümet, 2022 hedefini kaçırdıktan sonra bu yıl için yaklaşık yüzde 5'lik bir GSYİH büyüme hedefi belirledi.

İlginizi çekebilir→ O ülke Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,2 milyar doları geçti→ TIKLAYINIZ