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Dünya

ABD destekli güçleri gözlemliyordu! Kardeş ülke Pakistan'ın İHA'sı düştü

Afganistan'ın Kunar ilinde Pakistan'a ait insansız hava aracı düştü. Uçağın düşüş nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:19:00 -
ABD destekli güçleri gözlemliyordu! Kardeş ülke Pakistan'ın İHA'sı düştü

Pakistan ordusuna ait bir İHA'nın Afganistan sınırları içerisinde düştüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Pakistan'a ait İHA dün Afganistan'daki Kunar ilinin Serkani ilçesine bağlı Kamer Ser bölgesinde düştü.

Gözlem amacıyla kullanılan İHA'nın düşme nedenine dair bir açıklama ise yapılmadı.

Bölge kaynakları Pakistan ordu güçlerinin, Afganistan sınırları içerisine girerek İHA'nın enkazını bölgeden çıkardığını aktardı.

Pakistan ordusunun İHA'ları, bölgede Taliban ve diğer cihat yanlısı grupların yanı sıra ABD destekli Kabil hükümeti güçlerinin hareketlerini gözlemlemek amacıyla da kullandığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

ÖMER

üzülme kardeş pakistan yenisini göndeririz
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Beemir

Sana iha değil sihada göndeririz sen sıkma canını. Arkanda koskoca TÜRKİYE var.
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