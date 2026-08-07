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Dünya ABD destekli Afgan komutan, Taliban Hükümetine karşı NATO'dan yardım dilendi
Dünya

ABD destekli Afgan komutan, Taliban Hükümetine karşı NATO'dan yardım dilendi

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ABD destekli Afgan komutan, Taliban Hükümetine karşı NATO'dan yardım dilendi

ABD ve NATO destekli eski Afgan ordusu komutanlarından Sami Sadat, Afganistan İslam Emirliği'ne karşı mücadele için NATO'dan yardım talebinde bulundu.

ABD ve NATO destekli eski Afgan ordusu komutanlarından Sami Sadat, Afganistan İslam Emirliği'ne karşı mücadele için NATO'dan yardım talebinde bulundu.
Eski rejim döneminde orduda general olarak görev yapan Sadat, "Birleşik Afganistan Cephesi" isimli bir grubun kuruluşunu ilan ederek İslam Emirliği yönetimine karşı savaş başlatmıştı.

Birleşik Krallık Savunma Akademisi'ne bağlı Ortak Hizmetler Komutanlığı ve Kurmay Koleji, Polonya Milli Savunma Üniversitesi'nin Tabur Komutanlığı Kursu ve NATO Savunma Koleji mezunu olan Sadat'ın ABD Kongresi çevreleriyle de ilişkileri bulunuyor.

Sadat, Afganistan'da ABD işgali sırasında önde gelen askeri isimlerden biriydi.

Ülkenin güneyindeki Hilmend'deki Kabil yönetimi birliklerini komuta eden Sadat, yüzlerce sivilin katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

Özellikle 2021 yılının yaz döneminde Hilmend'in merkezi Leşkergah şehrinde Sadat'ın emriyle gerçekleştirilen bombardımanlarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.

 

Ülkenin güneyinde yeni saldırılar düzenlediklerini iddia eden Sadat, "Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkardık. Bu kez başarısızlıkları ve başarıları değerlendirmek için zaman ayırdık, uygulanabilir bir strateji geliştirdik, kararlı Afgan generallerden oluşan bir ekip kurduk, uluslararası bir ağ oluşturduk ve ardından operasyonları başlattık" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın komşu ülkelerine seslenen Sadat "Sizinle birlikte büyümek istiyoruz" dedi. NATO'ya maddi destek çağrısında bulunan Sadat, "Sizden asker istemiyoruz" dedi ve İslam Emirliği'ne karşı savaşmak için yardım istedi.

Son dönemde İslam Emirliği'ne karşı savaşan yeni grupların ortaya çıktığı dikkat çekti.

Bu grupların Pakistan toprakları üzerinden Afganistan'a giriş yaptığı değerlendiriliyor.

Son 5 yıllık dönemde çeşitli gruplar İslam Emirliği yönetimine karşı çatışma içerisine girse de bu gruplar büyük ölçüde yenilgiye uğrayarak dağılmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

yasin

"General" Raşit Dostum diye bi çapulcu vardı epeydir ortalarda yok, ona ne oldu?
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