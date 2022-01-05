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Dünya ABD derin devletinden Türkiye talimatı! Yunanistan tarafından çok çarpıcı iddia
Dünya

ABD derin devletinden Türkiye talimatı! Yunanistan tarafından çok çarpıcı iddia

Yunan medyasında Türkiye haber olmaya devam ediyor. Atina basınında yer alan son haberde, ABD derin devletinin 'Türkiye'nin terk edilmemesi gerektiği' konusunda görüşe sahip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:07:00 -
ABD derin devletinden Türkiye talimatı! Yunanistan tarafından çok çarpıcı iddia

Yunan medyasında yer alan bir iddiaya göre, ABD derin devletinde, 'Türkiye'nin terk edilmemesi gerektiği' yönünde güçlü bir görüş var. ABD derin devleti ayrıca, Türkiye ile bozulan ilişkilerin iyileştirilmesi için yakınlaşma koşullarının oluşturulması gerektiğini savunuyor.

 

Star'da yer alan habere göre, Türkiye ile ABD arasında S-400 / F-35 krizi, YPG/PKK'ya destek gibi nedenler yüzünden artan gerilim, iki müttefik ülkenin arasındaki ilişkilerin, kötüleşmesine yol açtı.

S-400 konusunda dış müdahaleyi ve PKK konusunda bir müttefikinin desteğini kabul etmeyen Türkiye, her iki konuda da geri adım atmayarak tüm dünyaya 'egemen bir devletiz, egemenlik haklarımız var.' mesajı verdi.

Ülkede Türkiye aleyhine çalışan Yunan, Yahudi, Ermeni ve Hint lobileri, bir müzakere ortamının oluşmaması için Kongre'ye baskı yaparken, Yunan gazetesi Apopseis'te Kostas Venizelos imzasıyla yayımlanan bir makalede, çarpıcı iddialara yer verildi.

'ABD Ankara sevgisini unutmuyor' diyen Venizelos makalesinde, 'Gücün daha geniş alanda yoğun bir şekilde yeniden dağıtıldığı bir dönemde, hakimiyet oyununda perde arkası süreçler, taktik hamleler görüyoruz.' ifadesini kullandı.

ABD'nin derin devletinde, Türkiye'nin terk edilmemesi gerektiği ifade ediliyor

Venizelos makalesinde, 'Türkiye'nin lider bir rol aradığı açık ama yalnız değil. Ankara, bölgeye yönelik her hamlenin parçası olacağını biliyor. Askeri gücünü ve büyüklüğünü kullanarak kazanabileceği kadar kazanacaktır.' dedi.

ABD'nin yatıştırma stratejisine dikkat çeken Venizelos, 'Amerikalılar, Türk oyunlarından rahatsız olmalarına rağmen, Erdoğan'ın ABD çıkarlarına ve planlarına aykırı hamleleri, Türkiye ile iletişim kanallarını sarsmadı. ABD'nin derin devletinde, Türkiye'nin terk edilmemesi gerektiği, hatta ilişkilerin iyileştirilmesi için yakınlaşma koşullarının oluşturulması gerektiği yönünde güçlü bir görüş var.' iddiasında bulundu.

İsrailliler Türkiye ile yakınlaşmak istiyor

Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarının yanı sıra, son dönemde ilişkileri bozulan ülkelerle yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirten Venizelos, 'Mısır konusu biraz daha zor olsa da, İsrailli yetkililer Türkiye ile bir noktaya kadar yakınlaşma istediklerini zaten söylüyorlar.' dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ihtilafın da bitebileceğini belirten Yunan yazar, yeniden veriler oluşturularak değişikliklerin gerçekleştiği ve güç dağılımının devam ettiğini yeniden vurguladı.

AB ve NATO'nun da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya çalıştığına dikkat çeken Venizelos, 'Bütün bunlar, Türkiye'nin ABD, NATO ve aynı zamanda AB'deki ortaklarımız için önemini doğruluyor.' dedi.

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Yorumlar

bakmak olana

amerika__= ? neocon ? katolik ?.büyük israil ?paylaşım dünya ?cevreleme dünyayı hedef = çin hedef rusya yunanistan geçiş üssü boğazları kapatma pozisyonu istanbul boğazı canakkale boğazı statü gereği kapatamıyorsun.türkiye şu an konum gereği 3 sırada 1 sıra yunanistan 2 sıra kürtler suriye ırakta 3 türkiye
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şeyh şamil

abd nin rusyanın çinin avrupanın Türkiyeden vaz geçemeyeceği gizli bir şeymiş gibi lütfen yayın yapmayın. dünyanın tam merkezinde olan ve buraya hakim olan tüm medeniyetlerin er veya geç dünyaya hakim oldukları bir coğrafya kimse tarafından terk edilemz. bu üç kuruşluk yunan ermeni vs meselesi değil. eninde sonunda önümüzde diz çökecekler. önemli olan biz ne yapıyoruz.
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