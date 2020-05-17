ABD çöküşün eşiğinde! "21 yıldır buradayım, böyle kriz görmedim" diyen işveren: Çalışan yüzde 90'ını işten çıkardım

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en az görüldüğü Alaska eyaleti de, sektörde yaşanan zarardan büyük oranda etkilendi. Ana gelir kaynağı turizm olan eyalete gelen turist sayısı tamamen azaldı.

Ünlü bir otel zincirinin Türk müdürü İbrahim Akkaya, DHA'ya koronavirüsün ülkedeki otelcilik sektörüne darbe vurduğunu söyledi. Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'da 6 yıldır bir otelde genel müdür olarak çalışan İbrahim Akkaya, geçen sene yaz aylarında otelin tamamen dolu olduğunu söylerken bu sene doluluk oranının yüzde 10'larda olduğunu belirtti.

Türk otel müdürü, "21 yıldır ABD'de yaşıyorum böyle bir kriz yaşamadık. Alaska'yı geçen yıl tam 2 milyon 260 bin kişi ziyaret etti. Bu büyük bir rakam. Buradaki oteller ve turizm sektördeki diğer yerler koronavirüsten dolayı büyük yara almış durumda. Bizim çalıştığımız otel ve diğer oteller yaz sezonunu yani mayıs ayından eylül ayının sonlarına kadar her gün dolu kapasiteyle geçiriyorduk. Mesela 500 odanız varsa hemen hemen çoğu satılmış oluyordu. Ocak ve Şubat aylarında finansal önlemler almaya başladık. Geçen yıl Mayıstan Ağustosa kadar her ay 15 bin oda satmışken şu an bu rakam 3 binlerde. Otelimizin doluluk oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösteriyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 20 ile 25 arasında olması bekleniyor. Bütün kruvaziyer gemi şirketleri seferleri iptal etti" açıklamasını yaptı.

200 çalışanın 180'i işten çıkarıldı

Akkaya personelin yüzde 90'ını işten çıkarmak zorunda olduklarını belirterek, "ABD'deki diğer eyaletlerden farklı olan Alaska'ya her şey buraya dışarıdan geliyor. Kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı petrol şirketlerinin getirdiği çalışanlar otelde konaklıyor. Otelde 200 kişi çalışırken maalesef 180 çalışanımızı çıkardık. Şu an sadece 20 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde tablo değişmeyeceği için böyle devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Otelde alınan önlemleri aktaran Akkaya, "Otelin birçok yerine el dezenfektan makineleri yerleştirdik. Bununla birlikte kağıt mendiller bulunduruyoruz. Çalışanlarımızın hepsi maske kullanıyor. Ve otelimize gelen misafirlerle aramıza mesafe koyuyoruz. Otelden ayrılan misafirin ardından 2 gün odaya girmiyoruz. 2 gün boyunca bekliyoruz ki virüsler ölsün ya da minimum seviyeye insin. Ardından tavsiye edilen kimyasal temizlik maddeleriyle temizliyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için önemli bir adım. Otelin restoran, bar, spor salonu ve havuzları kapattık. Birbirini tanımayan insanlar bir araya gelip birbirine bulaştırabileceği için bu önemli aldık" dedi.