ABD, Çin'e karşı verdiği ticaret savaşında meyveleri toplamaya başladı

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2023'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak 63,2 milyar dolara düştü.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 65 milyar dolar olması yönündeydi. Dış ticaret açığı, ekimde 64,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı kasımda yüzde 1,9 azalışla 253,7 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,9 düşüşle 316,9 milyar dolara indi.

Çin'e karşı verilen açık azaldı

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Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 21,5 milyar dolarla Çin karşısında verdi. Ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde azalırken, İsviçre ile olan ticaret açığı arttı.

ABD'nin AB ile ticaret açığı kasımda 15,6 milyar dolara gerilerken, İsviçre ile arasındaki ticaret açığı 2,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (13,8 milyar dolar), Vietnam (9,7 milyar dolar), Kanada (7,8 milyar dolar), Japonya (7,1 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), Tayvan (4,6 milyar dolar), İrlanda (4,4 milyar dolar), Hindistan (4 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,5 milyar dolar), Malezya (1,7 milyar dolar), Fransa (600 milyon dolar), İsrail (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Güney ve Orta Amerika (4,1 milyar dolar), Hollanda (3 milyar dolar), Hong Kong (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), İngiltere (600 milyon dolar), Singapur (400 milyon dolar), Belçika (200 milyon dolar) ve Brezilya (100 milyon dolardan az) oldu.

Kaynak: NTV