0553 313 94 23

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak

Fitch Ratings: - "ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulaması, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabilecek"

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceğini duyurdu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceği belirtildi.

Son küresel ekonomik görünüm raporuna kıyasla küresel ekonomi için bu yıl büyüme tahmininin yüzde 2,8’den yüzde 2,7’ye, gelecek yıl için de yüzde 2,7’den yüzde 2,4’e çekildiği bildirilen açıklamada, 2020 yılında Çin'in ekonomik büyümesinin 0,6 puan, ABD'nin ise 0,4 puan azalmasının beklendiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
  1. Fitch Ratings
  2. İngiltere
  3. küresel büyüme
  4. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    1. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    2. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    3. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    4. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    5. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    6. Çay sanayicisi şikayetçi
    7. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    8. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    9. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    10. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    11. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    12. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    13. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    14. Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve..
    15. Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması!
    16. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    17. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    18. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    19. Aile boyu torbacılar
    20. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    21. Protestocular Hong Kong'un G20..
    22. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    23. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    24. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    25. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    26. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    27. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    28. Spot piyasada elektrik fiyatları
    29. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    30. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler