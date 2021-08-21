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Dünya ABD çağrı yaptı: Hesap verin
Dünya

ABD çağrı yaptı: Hesap verin

ABD, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine düzenlenen ve 1400'den fazla sivilin ölmesine neden olan kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimine hesap vermesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 17:48:00 -
ABD çağrı yaptı: Hesap verin

ABD, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine düzenlenen ve 1400'den fazla sivilin ölmesine neden olan kimyasal silah saldırısının 8. yılında Beşşar Esed rejimine hesap vermesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırının 8. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, savaşın başından beri Suriye halkına karşı en az 50 kez kimyasal silah kullandı." dedi.

Rejime uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını beyan ve imha etme çağrısını yineleyen Price, ABD'nin kimyasal silah kullanımlarını güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Kimyasal silah kullananların cezasız kalmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Price, rejimin de hem kimyasal silah saldırıları hem de işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

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