  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ABD Büyükelçiliği’nin İBB paylaşımına tepki yağdı
Siyaset

ABD Büyükelçiliği’nin İBB paylaşımına tepki yağdı

ABD Büyükelçiliği, CHP’li İBB idaresine verdiği hibeyi sosyal medyada reklam yaptı. Büyükelçiliğin paylaşımına çok sayıda vatandaştan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:30:00 - 2021-01-15 12:34:30
ABD Büyükelçiliği’nin İBB paylaşımına tepki yağdı

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), "İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi"nde de iş birliğine gitti. İBB ve USTDA arasında imzalanan yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenlendi.

İstanbul’un verileri ABD’nin elinde

İmzalanan anlaşma ile İstanbul ve İstanbullun tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek. Daha önce imzalanan anlaşma ile de akıllı şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.

Sosyal medyada reklam yaptı

ABD Büyükelçiliği, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ile yapılan hibe anlaşmasının detaylarını anlattı. Ayrıca paylaşım, sponsorlu içerik olarak yayınlanarak reklam yapıldı. İnsanların gözüne sokulmak istenen bu anlaşma, birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, ABD’nin hayrına hibe vermeyeceğini vurgulayarak altyapı planlarının ABD’ye satıldığını söyledi.

Gelen tepkilerden birkaçı şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa
Siyaset

Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı
Dünya

Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını Yunanistan Parlamentosu onayladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay