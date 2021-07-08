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Dünya ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:50:00 -
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde Yeşil Bölge'ye 3 Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.

Saldırıdan sorumlu olanların yakalanması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Irak'ın Enbar ve Erbil kentlerinde ABD askerlerinin kaldığı üslere de füze ve patlayıcı madde yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıları İran'a yakın Şii milis güçlerin yaptığı iddia ediliyor.

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Yorumlar

K R G L

ORTADOGUDAKI TUM ABD USLERI BOLGE ULKELERININ FUZELERIYLE SEYTAN TASLAMA ALANINA DONUSTURULMELI
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Bambam

Körler sağırlar birbirini ağırlar.her ne hikmetse bitane coninin burnu kanamiyor.İnaniyormuyuz tabiki hayır
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