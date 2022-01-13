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Dünya ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi
Dünya

ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 22:47:00 -

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hava savunma sistemi devreye girdi

Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

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