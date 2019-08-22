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ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak’taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:49
ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak’taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında, "Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:49
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