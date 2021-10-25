ABD Büyükelçiliği’nden geri adım! Osman Kavala’nın serbest kalması için çağrıda bulunmuşlardı

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi infiale neden olmuştu. ABD başta olmak üzere büyükelçilikler geri adım attı. Peş peşe yapılan açıklamalarda, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi.

Büyükelçiliklerden geri adım

Skandal Osman Kavala çağrısı sonrası Dışişleri Bakanlığı hızla devreye girerek, büyükelçileri bakanlığa çağırmıştı. Çağrının, Türk yargısına ve içişlerine müdahale olduğu belirtilerek kınama yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini, 'Bunları en kısa sürede istenmeyen adam ilan etme işini halledeceksiniz dedim' sözleri ile duyurmuştu. Erdoğan, 'Burası kabile devleti değil. Ya anlayacaklar ya da terk edecekler' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın resti sonrası büyükelçiliklerden peş peşe geri adımlar geldi.

İşte yapılan açıklamalar:

ABD Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder." denildi.

Hollanda da aynı açıklamayı yaptı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamanın aynısı Hollanda Büyükelçisi tarafından da yapıldı. Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu.

Kanada büyükelçiliği açıklaması

Kanada Büyükelçiliği de, "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu.

Danimarka'dan da açıklama

Danimarka Büyükelçiliği de, "Danimarka, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" paylaşımında bulundu.