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Dünya

ABD Büyükelçiliği'nde siren sesleri! Komşuda kritik bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı

Irak'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Savunma sistemlerinin füzeyi imha ettiği belirtilirken, bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 07:40:00 - 2020-08-05 07:44:59
ABD Büyükelçiliği'nde siren sesleri! Komşuda kritik bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze atıldığı bildirildi.

Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Yeşil bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

ABD Büyükelçiliği'nde sirenler çaldı

Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.

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