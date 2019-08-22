ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği:- "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır"

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına acil durum mesajı yayınladığına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." ifadesi yer aldı. Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.

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