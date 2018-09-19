ABD Büyükelçiliği ajan Brunson'u ziyaret edenlerin kim olduğu açıkladı! Onlar da 'papaz'mış

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu ajan Andrew Craig Brunson'u dün (salı) dini kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti. Brunson'un evinde yaklaşık bir saat kalan din adamı ile avukatın, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği ileri sürülmüştü.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANI DEĞİL

Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.

34 PLAKALI CİPLE AYRILDILAR

Ajan Brunson'ın evini bir din adamı ile avukat ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, din adamı ile avukat dışarı çıktı. Brunson'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.