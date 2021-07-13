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Ekonomi ABD bütçesi açık vermeye devam ediyor
Ekonomi

ABD bütçesi açık vermeye devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 azalarak 174 milyar dolar oldu. 9 aylık bütçe açığı ise 2,2 trilyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 22:19:00 -
ABD bütçesi açık vermeye devam ediyor

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 174 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi bütçe açığının 194 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 864 milyar dolar açık vermişti. Böylece, haziran ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 80 azaldı.

Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44 azalarak 623 milyar dolara gerilerken bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 87 artışla 449 milyar dolara çıktı.

9 aylık bütçe açığı 2,2 trilyon dolar

Ülkede, 2021 mali yılının 9'uncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 2,2 trilyon dolar oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 2,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 9 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 5,3 trilyon dolara yükselirken bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 35'lik artışla 3,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

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