0553 313 94 23

ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:- "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede (İngiltere ile) yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız"- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Boris Johnson ve kabinesinin, ekim ayı sonunda "anlaşmalı" ve "anlaşmasız" Avrupa Birliğinden ayrılma konusunda kararlı olduğunu belirtti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:07
ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına hazır

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brexit sürecinin tamamlanmasının hemen ardından İngiltere ile yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Washington'da yaptığı görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Raab'ın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Pompeo, Brexit süreciyle İngiltere'ye verdikleri desteği artıracaklarını kaydetti.

Pompeo, "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin inisiyatifiyle oluşturulan deniz güvenliği girişimine İngiltere'nin katılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

- "Ayrılmaya kararlıyız"

İngiliz bakan ise Başbakan Boris Johnson ve kabinesinin, ekim sonunda "anlaşmalı" ve "anlaşmasız" Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Raab, bu sürecin hemen ardından ABD ile bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ettiği telefon görüşmesinde, Brexit'in ardından bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:07
  1. ABD
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te dang humması salgını 7 ayda 110 can aldı
    1. Bangladeş'te dang humması salgını 7..
    2. Pazaryerinde yangın: 7 dükkan..
    3. Kiloları yüzünden hayata küsen adam,..
    4. Bursa’da korkutan yangın
    5. Futbol dünyası şokta! Tribün lideri..
    6. Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat..
    7. 2019 TFF Süper Kupa Finali:..
    8. Alman yıldız Toni Kroos takımındaki..
    9. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    10. Futbol: TFF Süper Kupa
    11. Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık"..
    12. Babasını dövüp, “Senin gibi babanın..
    13. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 -..
    14. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    15. Süper Kupa şampiyonu Galatasaray!
    16. Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup..
    17. Manchester City, Cancelo'yu transfer..
    18. (Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi
    19. Iğdır Kurban bayramı namazı saati 2019..
    20. Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti..
    21. Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü
    22. Medipol Başakşehir tur şansını zora..
    23. Mısırlı muhalif liderin gözaltı..
    24. ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile..
    25. Maçın ardından
    26. Ersun Yanal: “Hücumda iyiyiz ama..
    27. ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
    28. Almanya'da camilere bombalı tehdit!..
    29. GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik..
    30. Nevşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz