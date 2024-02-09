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Dünya ABD borsalarında dolara büyük darbe çıkışı: 20 devlet Rusya bankasına katıldı ama vaadi neydi? Üssü oluyor!
Dünya

ABD borsalarında dolara büyük darbe çıkışı: 20 devlet Rusya bankasına katıldı ama vaadi neydi? Üssü oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 00:15:00 - 2024-02-09 00:17:37
ABD borsalarında dolara büyük darbe çıkışı: 20 devlet Rusya bankasına katıldı ama vaadi neydi? Üssü oluyor!

BRICS'in dolardan arındırma planlarıyla alakalı yürüttüğü çalışmaya 20 ülke katıldı. ABD dolarını terk etmek için Rus Ödeme sistemi benimsenecek. Rusya üssü olma yolunda ilerliyor... Peki, Rusya'nın vaadi neydi?

Rusya, SWIFT'e alternatif olarak halihazırda 159'dan fazla yabancı katılımcının bulunduğunu söylüyor. BRICS ittifakı için Batı ödeme sistemine meydan okumanın bir yolunu bulmak, altyapısının önemli bir yönü olurken, Rusya'nın Finansal Mesajları İletme Sistemi'nin (SPFS) iyi bir alternatif olabileceği düşünülüyor.

Aslında, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina yakın zamanda BRICS tartışmasını duyurdu. BRICS ekonomik ittifakı, 2023'ün büyük bölümünde dolardan arındırma planlarını artırmaya çalıştı. Hem Rusya hem de yeni davet edilen ülke İran, Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik diğer ülkeler de kendilerine karşı benzer eylemlerde bulunulmasından korkuyor. Bu nedenle blok, doların genel küresel durumuyla mücadele etmeye çalışıyor.

SWIFT SİSTEMİNE ALTERNATİF OLACAK! VAADİ NEYDİ?

Bu çabaların ortasında ittifak, Batı SWIFT'ine bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Şimdi, BRICS'in yükselişinin devam ettiği bir dönemde, 20 ülke ABD dolarından kurtulmak için Rus ödeme sistemine katıldı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina özellikle diğer BRICS ülkeleriyle gelişme ve ilerleme hakkında konuştu.

Nabiullina, "Rusya'da SWIFT'e alternatif olan bir Finansal Mesaj Aktarma Sistemi (SPFS) bulunmaktadır. Benzer altyapılar diğer bazı ülkelerde de mevcut. Bu tür platformların etkileşimi konusunda görüşmeler yapıyoruz ancak burada ortaklarımızın ilgisi ve teknik hazırlığı önemli." dedi.
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