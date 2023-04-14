ABD borsaları yükselişle açıldı

ABD borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Beklentilerin üzerinde gelen banka bilançoları hisse senetlerini destekledi.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,11 artışla 34.067,30 puanda, S&P 500 Endeksi %0,30 artışla 4.158,73 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,13 yükselişle 12.182,33 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0556 yükselişle %3,502 seviyesinde değerleniyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’in geçen ay iflas etmesinin ardından bu hafta tüm gözler ilk çeyrek banka bilançolarındaydı. Gün içerisinde açıklanan JPMorgan Chase bilançosu rekor cirosuyla beklentileri aştı. Bankanın hisseleri %5’in üzerinde yükseldi. Wells Fargo’nun hisseleri de bankanın bilançosunda kârının büyüdüğünü açıklamasının ardından %0,6 yükseldi.

CNBC’nin haberine göre B. Riley Financial’ın Baş Borsa Stratejisti Art Hogan piyasalara ilişkin açıklamasında, “Kendimizi bölgesel bankalardan gelebilecek birçok kötü haberi fiyatlandırdığımız bir konuma yerleştirdik. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca piyasanın geri kalan kısmından duyduğumuz haberler meyve veremeyebilir” ifadelerine yer verdi.

Bilançosunu açıklayan ve Dow Jones Endeksi’nde yer alan United Health şirketi de yatırımcıların beklentilerin üzerinde bir ilk çeyrek raporu paylaştı ve beklentilerini de sınırlı da olsa yükseltti.

Havacılık devi Boeing’in hisseleri şirketin 737 Max uçaklarının teslimatının gecikebileceği yönünde uyarı yapmasının ardından %5,6 düştü.

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2023’ün ilk bilanço sezonuna dair beklentiler oldukça düşük. Refinitiv anketlerine göre analistler S&P 500 bilançolarının ilk çeyrekte %5’in üzerinde düşebileceğini öngörüyor. Bu tahmin şirketlerin kalıcı hale gelen enflasyon ve yüksek faiz oranlarından dolayı zorlanabileceği iddiasını gösteriyor.

Hogan, “Aşılması gereken bar hiç bu kadar alçak olmamıştı. Tahminimce, S&P 500'ün yaklaşık %5 oranında düşen kazançları göstermesi için konsensüs beklentilerin olması aslında göreceklerimizi abartıyor olabilir. Bana kalırsa asıl önemli olacak olan şey, ne tür bir bilanço rehberliği alacağımız ve şirketlerin muhtemelen daha yavaş bir ekonomi karşısında önümüzdeki üç çeyrek için rehberlik edeceğinden ne kadar emin olduklarıdır” dedi.

Gelişmiş perakende satış verileri, tüketici harcamalarının mart ayında beklenenden iki kat daha fazla düştüğünü gösterdi. Perakende satışlar, tüketicilerin artan resesyon korkularıyla yüzleşmesiyle geçen ay %1 oranında azaldı. Söz konusu rakamlar Dow Jones anketlerine göre ekonomistlerin beklediği %0.5'lik düşüşten çok daha fazla.

Bu arada, enflasyonist baskıların hafifleyebileceğine dair işaretler de var. Şirketler tarafından ödenen fiyatların bir ölçütü olan ABD Mart ayı üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre% 0,5 azaldı. Dow Jones anketlerine göre ekonomistler ÜFE’nin geçtiğimiz ayla aynı kalmasını bekliyordu. Gıda ve enerji sektörleri hariç tutulduğunda ise endeks bir önceki aya göre %0,1 geriledi. Ekonomistlerse aylık bazda %0,2’lik artış öngörüyordu.

Tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilen ÜFE, çarşamba günü yayınlanan Mart ayı tüketici fiyat endeksi raporunda görülen yavaşlama eğilimini destekledi. Tüketici fiyatları yıllık bazda %5 arttı ve bu da yaklaşık iki yıldır yıllık bazdaki en küçük artış oldu.