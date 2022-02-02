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Dünya ABD, BMGK'yi Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin toplantıya çağırdı
Dünya

ABD, BMGK'yi Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin toplantıya çağırdı

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin ABD'ye ait Guam Adası'na ulaşabilen uzun menzilli balistik füze denemesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 13:13:00 -
ABD, BMGK'yi Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin toplantıya çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BM misyonunun yarın kapalı Konsey istişareleri yapılmasını istediğini doğruladı.

Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı son füze denemesini, aylardır giderek daha çok endişe verici hale gelen ve yaptırımlardan kurtulmayı amaçlayan artan bir dizi provokasyonun parçası olarak gördüklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunmak için yollar aradıklarını ancak bir yandan da Kuzey Kore'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için farklı adımlarla ilerlediklerini ifade etmişti.

Price, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah programının uzun süredir var olan bir sorun olduğunu vurgulayarak bu meseleye dair merkezinde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen diplomatik girişimlerin olduğu bir yaklaşım geliştirdiklerini aktarmıştı.

Kuzey Kore, pazar günü Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirmişti.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, menzili 5 bin kilometreyi bulan Hwasong-12 füzeleri, tüm Japonya ve Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam Adası'na ulaşabiliyor.

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