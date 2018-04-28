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ABD beslemesi YPG/PKK sivillere zulmediyor

ABD'nin sözde teröre karşı savaşması için besleyip doyurduğu YPG/PKK terör örgütü, Menbiç'te baskısını artırarak sivilleri zorla silah altına alıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:04
ABD beslemesi YPG/PKK sivillere zulmediyor

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç'teki baskıyı artırdı. Taşınmaz mallara el koyan örgüt, gençleri zorla silah altına alma uygulamasına hız verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Menbiç'teki sivillere yönelik baskısını artırdı.

GENÇLERİ ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORLAR

Örgüt, dün aldığı bir kararla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koydu.

Bazı evlerin içinde halen yaşayan yaşça büyük kişileri zorla çıkaran örgütün, iki gün önce de zorla silah altına alma kararı çıkardığı öğrenildi.

Karar, ilçedeki 1988-2000 doğumlu tüm gençleri kapsıyor. Örgüt, 5 Mayıs'a kadar teslim olmayan gençleri alıkoymakla ve cezalandırmakla tehdit ediyor.

KONTROL NOKTALARI ARTTI

Yerel kaynaklar, örgütün ilçedeki kontrol noktalarının sayısını da artırdığını, hemen hemen her sokağa bir nokta kurduğunu belirtiyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:04
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