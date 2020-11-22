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Dünya ABD Başkanı Trump'tan G20'de koronavirüs vurgusu
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan G20'de koronavirüs vurgusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G20 zirvesinde yaptığı konuşmada koronavirüsün ekonomik etkilerine değindi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 03:11:00 -
ABD Başkanı Trump'tan G20'de koronavirüs vurgusu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, zirvenin açılışına video konferans ile katılan Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken güçlü ekonomik büyümenin ve istihdamın yeniden sağlanması için birlikte çalışma gereğini görüştü.

Zirvede yaptığı konuşmada, "ABD'nin krizle mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullandığına, vergi kesintileri, enerji bağımsızlığı ve adil ticaret anlaşmaları ile eşsiz bir ekonomik toparlanmaya" vurgu yapan Trump, ülkesinin "agresif önlemler aldığını, çığır açan tedavilere öncülük ettiğini ve milyonlarca hayatı kurtaracak rekor hızda aşılar ve tedaviler geliştirdiğini" ifade etti.

Trump, G20'nin gelecekteki ekonomik büyüme ve refahı için birlikte çalışmanın önemini de vurguladı.

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