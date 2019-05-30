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ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:47
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim"

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını açıklayan Trump, "Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmuştuk" dedi.

Gölge tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde görev yapıyordu.

Serkan Gölge

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:47
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YORUM YAZ

  • MücahitMücahit1 sa önce
    İkinci Brunson vakası!Hani ABD haddini bilecekti?Hani FETÖ elebaşını alacaktık?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Trump başkan kral adam zaten.Kudüs'ün de tamamının İsrail'e bağlama işi kesinleşti artık.
  • DoğanDoğan1 sa önce
    Akit utanmıyorsun..Trump emretmiş dik adam da tamam demiş..ne hale geldik..daha dip var mı acaba?
  • Budur Budur 1 sa önce
    Reis Trump ı bile dize getirdi

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