ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a teşekkür
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:47
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim"
FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını açıklayan Trump, "Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmuştuk" dedi.
Gölge tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde görev yapıyordu.
Serkan Gölge
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