ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a teşekkür Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim" FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını açıklayan Trump, "Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmuştuk" dedi. Gölge tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde görev yapıyordu. Serkan Gölge

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