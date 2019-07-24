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ABD Başkanı Trump'ın 'yeryüzünden silerdik' sözlerine çok sert tepki

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı sırasında sarf ettiği "Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi..." sözlerine açıklık getirilmesi talebinde bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:09
ABD Başkanı Trump'ın 'yeryüzünden silerdik' sözlerine çok sert tepki

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kabil yönetiminin diplomatik kanallardan yaptığı çağrıda ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine açıklık getirmesinin istenildiği bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Trump'ın sözlerine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtilerek, "Dünyanın en köklü ve antik ülkelerinden biri Afganistan, tarih boyunca sayısız krizin üstesinden gelebildi." ifadesi kullanıldı.

"Afganistan'ın kaderini belirleyemez"

Yabancı bir gücün ülkenin kaderini belirlemesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afgan hükümeti, ABD'nin Afganistan'daki barışı sağlama çabasını desteklerken, yabancı devlet başkanları Afgan liderlerini bir kenara bırakarak Afganistan'ın kaderini belirleyemez."

Açıklamada, Afganistan'ın dünya ülkeleriyle ve özellikle ABD ile iş birliği ve partnerliklerinin ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayandığı belirtilerek, "Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümeti Afgan halkını konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Hamid Karzai: İçgüdülerini yansıtıyor 

Öte yandan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Trump'ın sözlerine ilişkin, "Trump'ın açıklaması Amerika liderlerinin halkımıza ve ülkemize karşı içgüdülerini yansıtıyor ve insanların hayatlarına ve onurlarına saygı duymadıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum"

Trump, Pakistan'ın da yardımıyla Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş durumuyla ilgili yakın zamanda sonuç almayı umduklarını kaydetmişti.

Donald Trump, "Afganistan'da savaşmıyoruz, orada polis gibiyiz. Polis olmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum.

Afganistan ile ilgili, savaşı kazanmakla ilgili planlarım var. Pakistan bize bu konuda yardımcı olacak. 19 yıldır bu ülkedeyiz, bu gerçekten komik bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:09
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  7. Hamid Karzai

YORUM YAZ

  • ErenEren8 dk önce
    B*k kazanırsın
  • Omar ak Omar ak 11 dk önce
    Allah iman edenlerin dostudur inkar edenlerinki ise şeytandır

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