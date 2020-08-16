ABD Başkanı Trump'ı sarsan haber! Kardeşi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 72 yaşındaki küçük kardeşi Robert Trump, dün tedavi gördüğü Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kardeşinin ölüm haberiyle yıkılan ABD Başkanı yazılı bir açıklama yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Trump açıklamada "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Robert Trump kardeşi Donald Trump’a verdiği güçlü destekle biliniyordu. Robert Trump’ın hangi hastalıktan dolayı hastanede tedavi gördüğü ise kamuoyuna açıklanmamıştı. ABD Başkanı kısa süre bir önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne giderek tedavi gören kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etmiş ve doktorlarından durumuyla ilgili bilgi almıştı. Trump'ın cenaze törenini ne zaman ve nerede yapılacağı ise henüz netleşmiş değil.