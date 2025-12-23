Amerika Birleşik Devleti başkanı Trump ve Rus lider Putin'le Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüştü. Gelen son bilgilere göre, Cömert Tokayev Donald Trump'ın uluslararası anlaşmazlıkları çözmedeki siyasi iradesini ve liderlik yeteneğini övmesi tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD lideri Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Ukrayna'daki savaşı durdurma girişimlerini destekledi. Görüşme sırasında, resmi Astana, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri için uygun bir platform sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Astana müzakerelerin merkezi olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı basın servisine göre, Tokayev Kazakistan'ın barış sürecindeki yerini açıkça belirledi. Kazakistan'ın doğrudan bir aracı olmadığını, ancak "iyi niyetle" tarafları bir masaya toplamak için tüm koşulları yaratabileceğini belirtti.

"Bu çatışmayı çözmek son derece zordur, çünkü bölgesel konu önceliklidir. Durum, her iki tarafın da gerçekliği kabul ederek uzlaşmayı gerektiriyor," dedi Kazakistan lideri.

Amerika Birleşik Devleti başkanı Trump'ın barış planı ve yeni adımlar

Görüşme sırasında Tokayev, Donald Trump'ın uluslararası anlaşmazlıkları çözmedeki siyasi iradesini ve liderlik yeteneğini övdü. Hatırlatmakta fayda var, ABD Kasım ayı sonunda Ukrayna için barış planını sundu. Diplomatik ilişkiler o zamandan beri önemli ölçüde yoğunlaştı:

20-21 Aralık: ABD ve Rusya temsilcileri bir araya geldi.

19-21 Aralık: Ukrayna heyeti, planı Amerikalı ve Avrupalı ortaklarla görüştü.

Volodymyr Zelenskyy'ye göre, Washington artık Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında doğrudan diyalog önermektedir. Kiev bu girişime onay verdi.

Putin ve Zelenskyy: Toplantı nerede olacak?

İki devlet başkanının yüz yüze görüşmesi meselesi hala belirsiz. Vladimir Putin, Zelensky'nin toplantı için Moskova'ya gelmesi gerektiğini söyledi, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı bunu keskin bir şekilde reddetti.

Tam da böyle bir durumda, Kazakistan gibi tarafsız ve her iki tarafla da iyi ilişkilere sahip bir devletin meydan teklif etmesi soruna bir çözüm olabilir. Tokayev'e göre, barışa ulaşmak için tüm taraflar esneklik ve yüksek profesyonellik göstermelidir.