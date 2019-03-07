ABD Başkanı Trump, yine alay konusu oldu! Apple CEO'su Tim Cock'a, 'Tim Apple' dedi
ABD Başkanı Trump’ın, bir toplantıda bir araya geldiği Apple CEO'su Tim Cook'un soyadını hatırlamayıp kendince uydurması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.07 Mart 2019 Perşembe 17:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın iş dünyası liderleriyle buluştuğu toplantıda, teknoloji devi Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi.
Soyadını hatırlamadı
Trump, kendine has gafları, unutkanlığına bir yenisini ekleyerek, Apple CEO'su Tim Cook'un soyadını hatırlamayınca, Tim ile Apple'ı birleştirdi.
Tim Cook yerine Tim Apple
Donald Trump basına açıklama yaparken, Tim Cook yerine Tim Apple demesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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