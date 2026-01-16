ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump-Machado görüşmesine dair detayları paylaştı.

Trump'ın Machado ile basına kapalı bir toplantıda buluştuğunu kaydeden Leavitt, görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini ifade etti.

Ancak sözcü, Trump'ın geçmişteki şüphelerini hatırlatarak, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı yönündeki düşüncesi halen geçerli" açıklamasında bulundu.

MACHADO'DAN TRUMP'A NOBEL JESTİ

Görüşmenin en dikkat çeken anı ise Machado’nun Trump’a yaptığı sürpriz oldu. Edinilen bilgilere göre Machado, görüşme sırasında Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a bizzat takdim etti.

Bu jestin ardından görüşmenin havasının oldukça iyileştiği ve tarafların verimli bir diyalog kurduğu belirtildi.

VENEZUELA YÖNETİMİYLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Trump yönetiminin, Maduro sonrası göreve gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetiyle ilişkilerinin çok iyi ilerlediğini belirten Leavitt, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi.

Trump’ın Rodriguez ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan sözcü,

"Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

TRUMP, ZAMANI GELİNCE SEÇİM İSTİYOR

Leavitt, Venezuela'da bazı siyasi tutukluların ve bu hafta beş Amerikalının serbest bırakılmasına atıf yaparak,

"Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor" dedi.

ABD Başkanı'nın Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini vurgulayan Leavitt, ancak bu konuda henüz net bir takvimin oluşmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’da 3 Ocak’ta yaşanan patlamaların ardından ABD, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro hakkında uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı suçlamalarıyla dava açıldığını açıklamış; Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise 5 Ocak’ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.