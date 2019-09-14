0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:13
ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü

RİYAD (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Trump, Veliaht Prens bin Selman'ı telefonla aradı.

Donald Trump, görüşmede, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'daki 2 büyük petrol tesisine yönelik terör saldırısının ve benzer saldırıların ABD ekonomisini ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Trump, Muhammed bin Selman ile ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:13
  1. Muhammed bin Selman
  2. Telefon
  3. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Abdullah Avcı: "95 dakika eşit..
    3. Elazığ’ın meşhur Salçalı Köfte..
    4. Sumudica: "Bugünkü maç 9-2 bitseydi..
    5. Hikmet Karaman yerinde durmadı
    6. Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri..
    7. Korkmaz: ”Oyunun hakkı bu olmamalıydı”
    8. Yusuf Kaplan ikiyüzlülere seslendi:..
    9. Maçın ardından
    10. Karaman: ”Sakat ve cezalı..
    11. Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de
    12. YTB Başkanı Eren: “Gençlerimiz..
    13. AK Parti’den basın açıklaması
    14. Çankırı’da 13. deprem meydana geldi
    15. Annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye..
    16. Çankırı'da deprem! Son dakika deprem..
    17. Kocaeli’de devlet hastanesinin acil..
    18. Çankırı beşik gibi! 1 saatte çok..
    19. "Netanyahu kazanırsa İsrail..
    20. Maçın ardından
    21. Kilis’te "Vatan şairleri buluşması"
    22. Ev yapımı milföy hamuru! Milföy hamuru..
    23. Futbol: Süper Lig
    24. Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    25. Gaziantep'te gol şov: 3-0 geriden..
    26. CHP heyeti altın madeni sahasında..
    27. Kedilerin zehirlenerek telef edildiği..
    28. AFAD: "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde..
    29. İtalya’nın yeni hükümeti göçmenleri..
    30. Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...