ABD Başkanı Joe Biden'dan Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Ordu yönetime el koymuştu

Myanmar ordusu, desteklediği siyasi partinin 2020 seçimlerini kaybetmesi üzerine hile yapıldığı iddialarını ortaya atması sonrası 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.