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Gündem ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok!
Gündem

ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın internet sitesine yaptığı eylemle dünyanın dikkatini çeken Türk hacker bu kez Joe Biden'ın partisi şok etti. RootAyyıldız rumuzunu kullanan Can Cebeci demokratların internet sitesini ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:12:00 -
ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok!

Daha önce Amerika'nın İslam ve Türkiye düşmanlığı ile Fethullah Gülen’i teslim etmemesine tepki koymak için ‘hacktivist’ eylemler yaptığını açıklayan Can Cebeci  ele geçirdiği fbconnect-stage.democrats.org adlı adrese de bir not bıraktı.

Adresin daha önce Demokrat Parti’nin internet adresine giriş ve kayıt işlemlerinde kullanıldığı öğrenildi.

 

Sinoplu hacker ele geçirdiği adrese Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Suresi 108. ayetin Türkçe ve İngilizce mealini, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’le alay eden bir görsel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı bir videoyu ekledi.

FETÖ lideri ile alay ettiği görselde “Fetbull” “Amerikan Köpeği” ifadelerine yer verirken, sayfaya yazdığı notlarda, “Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kâfirlerin (müminler üzerinde baskı oluşturan) tazyiklerini engeller. Allah’ın baskısı da ibretlik cezalandırması da daha çetindir” sözleri yer aldı.

Demokrat Parti'nin internet sitesi kullanıma devam ederken, ele geçirilen bölüme eklenen not geçerliliğini koruyor.

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