ABD Başkanı Jode Biden 2024'e yeşil ışık yaktı!
Başkanlığa geldiğinden bu yana ilk basın toplantısını yapan ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerine aday olacağını ve hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
İlk basın toplantısını yaptı
ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten iki ay sonra ilk basın toplantısını düzenledi.
Koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, aşılamada ilk 100 gündeki hedefin 200 milyon doz olduğunu söyledi.
2024'te aday olacağını açıkladı
Biden 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimlerine de değindi.
2024'te yapılacak başkanlık yarışı için yeniden aday olacağının mesajını veren Joe Biden, planlamalara şimdiden başladığını belirtti.
Biden üç kez düştü
Öte yandan Biden'ın geçtiğimiz günlerde uçağa binerken üç kez art arda takılıp düştüğü görüntüleri çok konuşulmuştu.