ABD Başkanı, et fiyatlarının arttığını bakın nasıl öğrenmiş

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Joe Biden, gıda ve tüketim mallarının fiyatlarının artmasının sebebinin yüksek enflasyon değil, büyük aracı şirketler olduğunu iddia etti. Biden, et fiyatlarını düşürmenin yollarının tartışıldığı bir panel sırasında yaptığı konuşmada, “Dün mutfağımda karım, onun kız kardeşi ve karımın bir arkadaşıyla beraber yemek yiyorduk. O sırada karımın arkadaşı bana ‘Bir kilo hamburger etinin 5 dolardan fazla olduğunu biliyor musun sayın başkan?’ dedi. Bu gerçekten şok ediciydi” ifadelerini kullandı.

“Aracıların kârları katlanıyor”

New York Post’ta yer alan habere göre Biden, bundan yarım asır önce çiftçilerin, bir ailenin sığır etine harcadığı her bir dolar için 60 sentten fazla aldıklarını, ancak bugün bu rakamın 39 sente düştüğünü belirtti. Büyük firmaların devasa kârlar elde ettiğini ifade eden ABD Başkanı, “Aracıların kârları katlanırken, marketlerde gördüğünüz fiyatlar da aynı oranda katlanıyor. Fakat çiftçilerin emekleri karşısında kazandığı paralar azalıyor. Bu, büyük bir adaletsizlik” dedi.

"Et firmaları değil, ABD Başkanı kabahatli"

Beyaz Saray, bağımsız et işleme şirketlerine destek olmak amacıyla ABD Kurtarma Planı Yasası fonlarına 1 milyar dolar aktarmayı planladığını duyurarak suçun çoğunu dört büyük firmaya atarken, Biden’ı eleştirenler ise yüksek enflasyonda büyük et firmalarının değil, ABD Başkanı’nın kabahati olduğunu belirterek, “Biden’ın mart ayında imzaladığı Amerikan Kurtarma Planı, yeni gelir akışları olmadan ekonomiye 1,9 trilyon dolar pompaladı. Ancak bu, aslında ABD Doları’nı devalüe etti” görüşünü ileri sürüyor.