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Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni yıl mesajı
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni yıl mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, "Zorlu geçen bu yılda ABD büyük bir başarı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:09:00 - 2021-01-01 00:19:12
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni yıl mesajı

ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl öncesi yayınladığı görüntülü mesajında, "Zorlu geçen bu yılda ABD büyük bir başarı gösterdi" dedi.

" Amerika büyük bir başarı gösterdi"

ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl öncesi Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Trump mesajında, "Zorlu geçen bu yılda Amerika büyük bir başarı gösterdi. Kimsenin düşünemeyeceği kadar büyük ve tarihi bir başarı” dedi.

Korona virüs salgını süresince göstermiş oldukları seferberlikten ve yardımlardan da bahseden Trump, ülkeye giriş çıkışların dönemsel olarak kapatılmasının milyonlarca hayatı kurtardığını ifade etti. Trump kimsenin korona virüs aşısının bu yıl içinde ABD’ye gelebileceğini düşünmediğini, fakat beklenmeyeni yeni yıldan çok daha önce gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Trump'tan aşı açıklaması

Trump, "İnsanlar yıllar sonra bizim bu başarımızı konuşuyor olacaklar" diyerek aşıların geliştirilme süresinin normalde 10 yıl sürdüğünü ancak Amerika’nın iş birlikleriyle beraber bu süreyi 9 aya indirdiğini belirtti. Aşıyı tüm dünyaya dağıtmaya başladıklarını ve bunun için sürekli tebrik, teşekkür mesajları aldığını da söyleyen Trump, 51 milyon işsiz ABD'linin yardım paketleriyle desteklendiğini ve ekonomilerinin Avrupa’dan daha hızlı ilerlediğini söyledi.

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