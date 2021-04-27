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Gündem ABD Başkanı Biden'a karşı 4 partiden ortak bildiri
Gündem

ABD Başkanı Biden'a karşı 4 partiden ortak bildiri

TBMM'de ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:23:00 -
ABD Başkanı Biden'a karşı 4 partiden ortak bildiri

Tezkerede 'Bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz' denildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Bildiride "ABD Başkanı Joe Biden’in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis’i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir Biden’i, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

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