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Dünya ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiledi
Dünya

ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiledi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımların daha şimdiden Rus ekonomisini etkilediğini ve Ukrayna'nın yanında olduklarını yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:17:00 -
ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelensky Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya destek sürecek

ABD'nin Ukrayna'ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için verdiği desteğin süreceğini belirten Biden, Kiev'e son dönemde yapılan güvenlik yardımlarını, ekonomik destek ve insani yardımları anımsattı.

"Yaptırımlar Rus ekonomisni etkiledi"

Rusya'nın yaptıklarının hesabını vermesi için "müttefik ve ortak" ülkelerle süren çalışmaları ele alan iki lider, Batı'nın uyguladığı yaptırımların daha şimdiden Rus ekonomisi üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Sivillere yönelik saldırı

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'da sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırılarının arttığını kaydeden iki lider bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınlarına yapılan saldırıyı da görüştü.

Beyaz Saray, Biden ve Zelensky'nin telefon görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü bildirdi.

 

 

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