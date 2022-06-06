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Dünya ABD Başkanı Biden ve eşinin tahliye paniği
Dünya

ABD Başkanı Biden ve eşinin tahliye paniği

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın Deleware'de kaldıkları ev acilen tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:49:00 -
ABD Başkanı Biden ve eşinin tahliye paniği

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Deleware'de kaldıkları evin uçuşa kısıtlı yasak bölgesine bir uçağın girmesiyle kaldıkları evden tahliye edildi. Başkan Biden ve First Lady, kısa süre sonra bir tehdit olmadığı için Deleware'deki sahil evlerine geri döndü.

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, uçağın derhal kısıtlı hava sahasından çıkarıldığı, pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığı ve uçuş prosedürlerini takip etmediği belirtildi.

Gizli Servis, her ihtimale karşı pilotla görüşeceklerini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Küçük bir özel uçak kısıtlı hava sahasına girdi, işaretler bunun yanlışlıkla olduğunu gösteriyor, tedbirler alındı. Başkan veya ailesi için herhangi bir tehdit yok." açıklamasında bulundu.

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