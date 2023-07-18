ABD Başkanı Biden öyle bir şey yaptı ki... İsrailli mevkidaşı Herzog neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kurulmasının 75. yıl dönümü nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkileri vurgulamak üzere ABD'de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı.

Geçen yıl iki kez bir araya gelen liderler, bugünkü görüşmeleri öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

Defalarca kez düşmesi, tuhaf hareketleri ve gaflarıyla sık sık gündem olan Biden yine sosyal medyanın diline düştü. Biden, kameralar önünde çenesini göğsüne eğip mırıldanarak bir şeyler söylemeye çalıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise, Biden'ın yaptıkları karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Biden-Herzog görüşmesi

Yapılan görüşmede ise Biden, İsrail'in kurulmasının 75. yıl dönümüne işaret ederek bu ülkeye verdikleri desteği vurguladı ve ikili ilişkilerin sarsılmaz olduğunu ifade etti.

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Birlikte Orta Doğu'ya daha çok istikrar getirmek için çalıştıklarını söyleyen Biden, "Daha yapacak çok şeyimiz var." dedi.

Biden, Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail-Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığının çözülmesi, Suudi Arabistan ile Umman'ın İsrail'e hava sahasını açması, İsrail-Filistin hattındaki siyasi görüşmeler gibi son dönemde yaşanan gelişmelerden bahsetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmesine de atıfta bulunan Biden, İran'ın asla nükleer silah edinmemesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Zor zamanlardan geçiyoruz"

Herzog da Biden'ın her zaman İsrail'e destek verdiğini kaydetti. İkili ilişkilerin son dönemde geliştiğini söyleyen Herzog, ülkesindeki yargı reformu tartışmalarına da değindi. Herzog, ülkesinde hararetli bir tartışma yaşandığını ancak İsrail demokrasisinin güçlü ve dirençli olduğunu savundu.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Haim Herzog'un oğlu olan Isaac Herzog'un ağabeyi Michael Herzog da halihazırda İsrail'in Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Herzog, yarın ABD Kongresinin ortak oturumunda milletvekillerine hitap edecek.

Biden, dün de 4 aylık bir aranın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüş, yasa dışı yerleşim birimlerinin artmaya devam etmesi ve İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusundaki endişelerini dile getirmişti.

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