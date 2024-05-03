ABD Başkanı Biden, Hindistan ve Japonya'yı 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti... İki ülkeye ilişkin açıklama geldi

Halihazırda 81 yaşında olan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Asya'daki en önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı. Beyaz Saray ise, “Müttefiklerimiz, Biden'ın kendilerine nasıl değer verdiğini gayet iyi biliyor." diye durumu toparlamaya çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı, "göçmenleri hoş karşılamayan yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı ve bu iki ülkeyi, rakipleri Çin ve Rusya ile aynı kefeye koydu.

Seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Joe Biden, Washington'ın Asya'daki önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'la ilgili ağır ifadeler kullandı.

Katılımcıların ağırlıklı olarak Asya kökenli Amerikalı olduğu oteldeki etkinlikte konuşan Joe Biden, yaklaşan başkanlık seçimlerinin "özgürlük, Amerika ve demokrasi" ile ilgili olduğunu söyledi.

Biden, şöyle devam etti:

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"Ekonomimiz siz ve sizin gibi diğer birçok kişi (göçmen) sayesinde gelişiyor. Neden mi?Çünkü biz göçmenlere kucak açıyoruz. Bir bakın ve düşünün. Çin ekonomik olarak neden bu kadar kötü durumda? Japonya neden sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlar yabancı düşmanı. Çünkü yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Göçmenleri istemiyorlar. Bizi güçlü kılan ise göçmenlerdir. Bu şaka değil, abartı da değil. Çünkü burada olup bize katkıda bulunmak isteyen bir işçi akınımız var."

Biden bu açıklamayı, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı Beyaz Saray'da ağırlamasından sadece üç hafta sonra yaptı. Resmi ziyaret sırasında iki lider, Biden'ın özellikle küresel güvenlik konularında “kırılmaz ittifak” olarak tanımladığı ilişkilere övgüde bulunmuştu. Keza Hindistan Başbakanı Narendra Modi de geçen yaz Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

Halihazırda 81 yaşında olan Biden'ın bu sözleri, daha önce de yaptığı gaflar listesinin sonuncusu.

ABD'nin kritik müttefikleri; Japonya ve Hindistan

Japonya ile Hindistan, ABD'nin Çin'e karşı Hint-Pasifik'teki kritik müttefikleri olarak öne çıkıyor.

Biden'ın ifadelerine Tokyo ve Yeni Delhi hükümetlerinden cevap veya yorum gelmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise, Başkan Biden'ın ABD'nin göçmenlik konusundaki duruşuyla ilgili geniş bir noktaya değindiğini söyledi.

Kirby, Başkan'ın "yabancı düşmanı" nitelemesi sorusuna, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımız, Biden'ın kendilerine nasıl değer verdiğini, dostluklarına, işbirliklerine ve sadece güvenlikle ilgili değil, diğer bazı konulardaki kapasitelerine ne kadar değer verdiğini somut örneklerle gayet iyi biliyorlar. Ayrıca müttefiklik ve ortaklık fikrine ne kadar değer verdiğini anlıyorlar." sözleriyle durumu toparlamaya çalıştı.

Beyaz Saray'ın yayınladığı tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ilave yoruma gerek olmadığını söyledi.

Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı.