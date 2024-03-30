ABD Başkanı, Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray’da ağırlayacak: Cumhurbaşkanımız o tarihte ABD'ye gidiyor, ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’da kabul edileceği açıklandı. Biden’ın görüşmede Rusya’ya yaptırımların delinmesinde Türk şirketlerin oynadığı rol konusunda ülkesinin rahatsızlığını ileteceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kabul edeceği resmi olarak teyit edildi.

Bu ziyaretle birlikte Donald Trump’tan bu yana Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ağırlanacak.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini yaklaşık 20 ay geciktirmesi son dönemde Ankara ve Washington arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Daha öncesinde de Ankara’nın Moskova’dan S-400 savunma sistemi satın alması iki NATO müttefiki arasında kriz yaratmış ve bu gerilim Washington’un Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasına ve F-16 savaş uçakları satışını askıya almasına yol açmıştı.

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Reuters’in aktardığına göre görüşmelerinde Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımların delinmesinde Türk şirketlerin oynadığı rol konusunda ülkesinin rahatsızlığını dile getirecek.

ABD Maliye Bakanlığı son dönemde aldığı kararlarda bazı Türk kişi ve şirketleri yasakları deldikleri gerekçesiyle yaptırımlar listesine aldı.

Reuters’e konuşan bir üst düzey ABD’li yetkiliye göre Washington, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kullandığı araç ve gereçlerin Türkiye üzerinden aktarılmasının tamamen yasaklanması konusunda destek istemek için bu toplantıyı bir fırsat olarak görüyor.

ABD'li yetkili, Biden yönetiminin ziyaret sırasında Ankara'dan kimyasallar ve mikroçipler gibi belirlenmiş "çift kullanımlı" malların Rusya'ya ve giriş noktaları olarak bilinen diğer ülkelere yasak getirmesi yönünde bir taahhüt almak istediğini dile getirdi.

tr.al-ain aktardığı haberde: ABD’de ilgili kurumların Türkiye'nin yaptırımlar konusunda gerekli çabayı göstermesi konusunda ikna olmadıklarını kaydeden ABD’li yetkili, bu konuda Ankara’dan görmemezlikten gelmek yerine, daha kararlı bir tutum izleyip ulusal şirketlerini uyarmalarının isteneceğini ifade etti.

SURİYE’DE YPG’YE DESTEK

ABD’nin Suriye’de PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu YPG ve PYD’ye destek vermesi şu anda iki ülke arasındaki en önemli sorunların başında geliyor.

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlığı Erdoğan’ın zirvede gündeme getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İsrail’in Gazze'ye saldırıları, ortak savunma projeleri ve ekonomik ilişkiler ele alınacak diğer önemli konular arasında yer alıyor.

Erdoğan, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek.

F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da zirvede ele alınacak.

Erdoğan, Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından iki ülke ilişkileri de ivme kazandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet, cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile de görüştü. Heyet ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.