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Aktüel ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı Kovid-19'a yakalandı

Mike Pence ile eşinin testlerinin negatif çıktığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 07:27:19 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı Kovid-19'a yakalandı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki ismin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları, Pence'in testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.

Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Kovid-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.

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